Saying Goodbye gaat verder als Papillon

Zaterdag was het feest bij Saying Goodbye, de vereniging die zich inzet voor kinderen, jongeren en volwassenen die recentelijk of langer geleden geconfronteerd werden met het verlies van een dierbare. “We deden meteen een belangrijke verandering binnen onze organisatie”, zegt Simon Bulcaen. “Na zeven jaar geven Stefanie en Frederique de bestuursfakkel deels door. Ikzelf en Aurélie, Frederiques dochter, nemen de verantwoordelijkheden van het dagelijks bestuur op ons. Bij deze overgang hoort ook een nieuwe naam en logo: voortaan heet onze vzw Papillon.” De bestaande werking wordt verder gezet; zo blijft het jaarlijkse kamp met lotgenoten bestaan. We zien v.l.n.r. Aurélie Debue, Frederique Vanassche, Stefanie Desmet en Simon Bulcaen. (SLW/foto SLW)