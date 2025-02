Saxchoir naar saxstad Dinant

Geselecteerd worden om te musiceren in de geboortestad van Adolphe Sax moet voor een saxofonist een hele eer betekenen. Dat is nu net wat het saxofoonchoir van Dé Academie te beurt valt, want op zaterdag 1 maart mogen deze 25 jongeren hun kunsten demonstreren aan een groot publiek en de jury van de negende editie van de Wedstrijd voor Jonge Saxofonisten in Dinant.

Zes jonge solisten (Nora Declercq, Andrés Vanleenhove, Remi Vanhamme, Jarne D’Hallewin, Noa Depoorter & Merlin Tarbouriech) uit de saxofoonklas van Dé Academie doen mee in verschillende categorieën en zetten zo hun beste muzikale beentje voor op het ‘9ième Concours pour Jeunes Saxophonistes de Dinant’. Daarnaast vindt dit jaar voor het eerst het Saxofoonensemble Festival plaats, een nieuw onderdeel van de wedstrijd. Saxofoonensembles uit heel België en het Groothertogdom Luxemburg konden zich inschrijven en een videopresentatie insturen om hun ensemble voor te stellen. Het saxofoonchoir van Dé Academie, bestaande uit 25 jongeren, heeft de eer om door de jury geselecteerd te zijn. Dat vernemen we van een trotse leerkracht Tom Hondeghem.

Unieke kans

“Op zaterdag 1 maart vertrekken de leerlingen, onder begeleiding van hun bezielende leerkrachten Katrien Outtier, Jamina Devos en mezelf, met de bus naar Dinant. Daar zullen we onze academie vertegenwoordigen voor een groot publiek en de jury. Dit is een unieke kans en een waardevolle ervaring voor alle deelnemende leerlingen. We moesten een inzending doen van een videomontage. Die montage diende als promo en moest je kwaliteiten bewijzen als ‘saxchoir’. Een professionele jury heeft ons uiteindelijk geselecteerd uit de vele deelnemende ensembles.” Dé Academie heeft twee saxofoonchoirs in huis. “Er is een ‘choir’ voor jongeren en een ‘choir’ voor volwassenen. De saxofoonchoirs bestaan al meerdere decennia en zijn ontstaan als vak ‘groepsmusiceren’ voor de leerlingen saxofoon. Oorspronkelijk was er één choir, nog opgericht door ereleerkracht Frank Commeene. Sinds 2015 zijn er evenwel twee choirs ontstaan door het toenemend aantal leerlingen saxofoon en hun uiteenlopende leeftijden. Het is dus pedagogisch zo gegroeid. Een specifieke naam heeft het niet, maar we vertegenwoordigen wel onze academie.” Het is niet echt een wedstrijd waar je een prijs in de wacht kunt slepen. “Geselecteerd worden is de prijs op zich en er mogen spelen is een eer. We mogen optreden met een eigen programma en de saxofoonensembles worden beoordeeld door een professionele jury. We krijgen geen punten, maar wel feedback.” (DS)

Info: sax.dinant.be.