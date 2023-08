Saspikkers van ’t Katspel huldigen hun kampioenen

Het tweede seizoen van dartsclub Saspikkers werd afgesloten met een koude schotel en een gezellig samenzijn in lokaal ’t Katspel, meteen de slotavond van de club voor lokaaluitbaters Brigitte Demeester en Jean-Marie Desodt. Emile Hendryks uit Bikschote won vier van de tien mini-tornooitjes en werd verdiend kampioen met 95 punten, voor clubcoördinator Gregory Gykiere (84 punten) en Johny Deknock (74 punten). Franka Buyck klopte in de slotmanche dochter Charlotte Larnou en sloot met 34 punten het seizoen af met een zesde plaats algemeen en eerste dame. Op de foto herkennen we de laureaten met afscheidnemend lokaalhoudster Brigitte. (foto RLa)