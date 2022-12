SARO organiseert succesvolle seniorenweek in Oostende

Vorige week organiseerde SARO, de Senioren Advies Raad Oostende, de jaarlijkse seniorenweek met tal van activiteiten. Voorzitster Francine Gombert blikt terug op een succesvolle week met veel belangstelling.

“Op maandag was er een gezellig T-Dansant met 130 aanwezigen. Vooral de karikaturen van Bart Seamoose Simoens oogstten veel bijval. Op dinsdag ging er een interessante quiz door in Zaal Ten Stuyver met 20 teams van vier personen. Op woensdag werd de prachtige film Nationale Parken in de USA, van fotograaf Patrick Pottier vertoond, in aanwezigheid van 60 senioren. Op donderdag stond een voordracht Onzin van Geluk van professor Annemans gepland. Die werd bijgewoond door 90 mensen. Op vrijdag volgde het seniorenkampioenschap manillen, met deelname van 64 fervente kaarters. De titel van manillen seniorenkampioen gaat dit jaar naar Anita Lamyns.”

Finale

“Op zaterdagmorgen kregen we een grandioze finale van de seniorenweek. In het VLC De Geuzetorre waren 150 muziekfans aanwezig voor het morgenconcert met optreden van Joe Mullen, een Keltische Oostendenaar met Ierse muziek, én de Oostendse muziekgroep, de Zandkorrel, die met zang, piano en viool, de aanwezigen trakteerde op klassiek, lichte pop en soul. De seniorenweek was meer dan geslaagd!” (FRO)