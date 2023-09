Sarah D’hondt komt tiende verjaardag van Vl@s vieren: “We zijn de cultuurzaal intussen ontgroeid”

De socio-culturele organisatie Vl@s Jabbeke bestaat 10 jaar. In het voorbije decennium werd menig bekend figuur uit naar Jabbeke uitgenodigd om te vertellen over cultuur, kunst, geschiedenis of de maatschappij. Ter gelegenheid van deze viering komt chansonnière Sarah D’hondt nog eens naar haar Jabbeke afgezakt.

“Tien jaar geleden hielden we Vl@s Groot-Jabbeke boven de doopvont. Het startschot werd gegeven door voormalig procureur Berkvens, die de eerste lezing voor ons, toen nog een kleine groep, gaf”, vertelt drijvende kracht Luc Puystiens.

“We mochten meteen onze eerste leden noteren. Nu bijna een decennium later zijn we de cultuurzaal van het Jabbeekse Vrije Tijdscentrum ontgroeid en vindt alles plaats in de theaterzaal van hetzelfde complex. De tiener kende inmiddels een flinke groeispurt tot 368 leden. Illustere namen van voordrachtgevers kunnen we op ons palmares schrijven zoals Dirk Frimout, Alain Remue, prof. Michel Maus, prof. Wim Distelmans, Jef Vermassen, Jan Peumans, Herman De Croo, prof. Bruno De Wever, prof. Christine Van Broeckhoven, prof. Hendrik Vos en nog zo veel meer, te veel om op te noemen.”

Souvenirs

“We dachten dat het tijd werd om een muzikale namiddag in te lassen voor onze leden en sympathisanten naar aanleiding van het 10-jarig bestaan op 28 september in het Vrijetijdscentrum om 14.30 uur.”

“Daarvoor nodigden we met chansonnière Sarah D’hondt, de Jabbeekse nachtegaal, talent uit eigen streek uit. Ze woont nu al geruime tijd in Gent, maar toch blijft de band met Jabbeke. Ze komt met de volledige bezetting met Stijn Bettens op accordeon, Bart Vervaeck op gitaar, Lieven Van Pée op contrabas, Frederik Vanden Berghe op drums en Wim Segers op vibrafoon.”

“Sarah D’hondt verzamelt souvenirs uit het Franse chanson, geserveerd met eigengereide bindteksten. Haar repertoire is gevuld met bekende melodieën van Piaf, Baker, Montand, … Haar stem en authentieke podiumprésence beloonden haar met de eervolle Liebeth List Prijs voor het Franse Chanson. Het repertoire ‘Souvenir’ brengt een ode aan het chanson want chanson is niet zomaar een lied, maar een verhaal van passie, tederheid en verdriet.” (PA)

Kaarten voor dit concert zijn te verkrijgen bij de bestuursleden of door voorinschrijving via storting op nummer BE82 0017 0613 0168 met vermelding: Sarah D’hondt. De toegangsprijs bedraagt 20 euro in voorverkoop en 25 euro aan de deur.