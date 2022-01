Sandra Goussey runt met succes zwemschool Dol Fijn: “Ik wil van kindjes waterratjes maken”

Kinderen leren zwemmen of hun waterangst overwinnen en van het jonge volkje waterratjes maken. Dat is al vele jaren de grote passie van Sandra Goussey uit Deerlijk. “Mijn zwemschool Dol Fijn is echt een uitlaatklep voor mij. Ik doe het dolgraag en voel me daarbij als een vis in het water.”

Sandra Goussey (52) woont samen met haar echtgenoot Kris De Leeuw en zoon Maxim in de Waregemstraat in de Molenhoek. Ze zijn al drie decennia de zaakvoerders van Kantoor Kris en Sandra De Leeuw (AXA-bank en verzekeringskantoor) op de hoek van de Beverenstraat en de Hoogstraat.

Ex-schepen

Sandra was in de eerste drie jaar van de huidige legislatuur schepen van Personeel, Financiën, Organisatiebeheersing en Lokale Economie van de gemeente Deerlijk en zette eind december een stap opzij voor haar Open VLD-collega Philip Ghekiere omdat het ambt van schepen steeds moeilijker te combineren viel met het runnen van een groeiend bankkantoor en de organisatie van haar zwemklasjes, een passie waaruit ze naar eigen zeggen super veel voldoening haalt.

“Ik ben altijd heel sportief geweest. In mijn jeugdjaren heb ik aan ballet gedaan, ik was lid van de turnclub en de zwemclub”, start Sandra haar verhaal. “Ik wou lichamelijke opvoeding studeren, maar dat vonden ze thuis maar niets. Het werd toegepaste communicatie. Uiteindelijk ben ik, na het volgen van verschillende opleidingen via avondonderwijs, een heel andere richting uitgegaan. Maar de liefde voor het zwemmen is altijd gebleven.”

Verwarmd buitenzwembad

“In onze vroegere woning in de Wandelweg hadden we een binnenzwembad en vele jaren terug leerde ik er, zonder medeweten van de mama, mijn buurmeisje Renée zwemmen. Dat viel super mee en nadat er zo’n tiental zwemmertjes de revue waren gepasseerd, heb ik dat verder uitgebouwd.”

“Sinds de recente verhuis naar onze nieuwe woning in de Waregemstraat geef ik met mijn zwemschool Dol Fijn in een verwarmd buitenzwembad van 29 graden les aan kinderen van 3 tot en met 9 jaar. Bij minder goed weer ligt er voor elk kind wel een wetsuit klaar. Elke les duurt telkens een halfuur.”

“De zwemlessen zijn een uit de hand gelopen hobby, waarin ik volop aan mijn trekken kom. In Dol Fijn krijg ik assistentie van Delphine Delmaitre, leerkracht lager onderwijs op de Belgiek. Zij is gepassioneerd door kinderen en zit qua aanpak helemaal op dezelfde lijn met mij. De inschrijvingen voor Dolf Fijn lopen momenteel als een trein. Een gedreven zwemjuf mag zich altijd melden. We willen van de kinderen echte waterratjes maken.”

Spelenderwijs

“Waarvoor je bij Dol Fijn terechtkunt? Watergewenning is specifiek ontwikkeld als voorbereiding op het leren zwemmen en kan vanaf de leeftijd van 3 jaar. Deze fase is heel belangrijk in het eerste luik van de zwemles. We laten de kinderen op een speelse manier wennen aan het water. We maken hiervoor gebruik van allerhande speelmateriaal.”

“Na de lessen watergewenning moeten de kinderen durven onder water te gaan met hun gezicht, hun adem in te houden onder water, in het water te springen, drijven op buik en op rug. Het kind zeker niet dwingen, maar motiveren om stap voor stap verder te gaan”, aldus Sandra.

Per twee kindjes

“Vanaf de leeftijd van 4 jaar wordt in de zwemles schoolslag aangeleerd. Ook dat gebeurt op een speelse manier. De basis bestaat uit tien zwemlesjes van een halfuur. We werken telkens met twee kindjes. Zowat de helft van de kinderen kan na tien lesjes zwemmen.”

“Het doel is dat de kinderen het water kunnen inspringen en 20 meter kunnen zwemmen zonder hulpmiddelen. Doordat we maar per twee kindjes lesgeven, kunnen we de vooruitgang van de les op het tempo van het kind afwerken. De reacties en resultaten bij de kinderen sterken ons om op de ingeslagen weg verder te werken.”