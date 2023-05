Samana Sint-Eloois-Vijve viert haar vijftigste verjaardag

Onlangs werd Samana Sint-Eloois-Vijve gevierd door de Waregemse cultuurraad naar aanleiding van haar 50ste verjaardag. Vorige week dinsdag werden de leden naar de Linde uitgenodigd om die verjaardag samen te vieren. Ook een delegatie van het stadsbestuur kwam langs met felicitaties.

Het bestuur van Samana mocht in De Linde een negentigtal leden verwelkomen op het verjaardagsfeest. Zij genoten eerst van een smaakvol aperitief en daarna werd aangeschoven aan het buffet. Na de maaltijd werd een bezoek gebracht aan de Vijfse Louresgrot en daarna stonden de koffie en de taart klaar. Het sein ook voor Bert Ostyn om het podium in te palmen voor een namiddag ouderwets plezier met lachen, zingen en vooral genieten met “Tralalie”.

Voorzitster Sabine Amez, medevoorzitster Leona Demets en de leden Martin Balcaen, Brigitte Van Lerberghe, Roger Depreester, Liane Dewildt, Greta Devolder, Annie Vanackere, Roza Loosveld en Gilbert Vullers hadden opnieuw op geen enkele inspanning gekeken om het alle leden naar hun zin te maken en ze oogstten dan ook niets dan lof.

Zes voorzitters

Ziekenzorg, want zo heette Samana vroeger, werd gesticht door wijlen Jules Fourneau en Roger Vanlerberghe van Den Hoek.

Jules Fourneau werd de eerste voorzitter. Jarenlang was De Gilde de thuishaven en toen De Gilde sloot, vonden de leden een nieuwe thuis in De Linde. Maria Struyve, Jenny Vanrobaeys, Frans Amez en Monique Vermeulen namen die taak met succes over. Sabine Amez staat ondertussen twee jaar aan het roer van deze bloeiende vereniging.

“Twee keer in de maand komen wij samen en naast onze vaste dinsdag met hobbyclub, kaarten en rummikub proberen wij heel wat variatie in het aanbod te steken, zeker wat de vormingen betreft. De leden kijken telkens uit naar die bijeenkomsten en voor sommigen is het zelfs één van de weinig keren dat zij nog echt onder de mensen komen. Toppers zijn onze busuitstappen, de tweedaagse en het paas- en kerstfeest waarop wij telkens een honderdtal leden mogen verwelkomen. Waar heel wat verenigingen hun ledenaantal zagen slinken, hebben wij zeker geen reden tot klagen. Wij tellen momenteel honderdtwintig leden en het zijn niet alleen leden op papier. Als wij iets organiseren, kunnen altijd op een vrij grote respons rekenen. Dat werd vandaag nog maar eens duidelijk. Als je al die tevreden gezichten ziet, weet je ook waarvoor je je inzet.” (IDS)