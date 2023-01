Samana Izenberg nodigt senioren uit voor kerst

De Izenbergse afdeling van Samana heeft naar aanleiding van het jaareinde een nieuw en mooi initiatief in het leven geroepen. Dertig Izenbergse senioren kregen een uitnodiging voor een bijeenkomst.

De Izenbergse afdeling nodigde alle alleenstaande senioren uit die in Izenberge wonen of er ooit gewoond hebben voor een gezellig samenzijn in gemeenschapszaal de Briekerij. Voor de zeer democratische prijs van 15 euro werd orloff met groenten geserveerd. Aansluitend werd dan de documentaire getoond ‘Izenberge, dorp van het jaar’, opgenomen in het jaar 1978 door de toenmalige BRT.

Jaarlijkse bijeenkomst

“Wij hebben dertig mensen uitgenodigd en twintig waren present”, vertelt Patric Dezeure van Samana. “Onder de genodigden zaten ook hoogbejaarde mensen voor wie het spijtig genoeg moeilijk was om zich te verplaatsen. Ze waren er graag bij geweest.”

“Ikzelf had eerder bij het bestuur van Samana Alveringem geopperd om in de donkere dagen tussen kerst en Nieuwjaar een maaltijd aan te bieden, per parochie, aan alle alleenstaanden van ons werkgebied. Het bestuur besliste om nog een jaartje te wachten. In Izenberge hebben we niet gewacht en beslisten ikzelf, mijn echtgenote Ria en Kris Laleman om van start te gaan. De aanwezigen hadden een hele fijne namiddag.

Voor Maria Maes-Lelieur uit de Izenbergestraat was het zelfs een extra feestelijke dag. Deze kwieke dame werd op dinsdag 27 december negentig jaar. Het gebeuren is zeker voor herhaling vatbaar. Meer nog, we hopen om een dergelijke bijeenkomst voortaan ieder jaar te kunnen organiseren”, geeft Patric nog mee.

(AB)