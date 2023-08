Samana groot-Alveringem vraagt extra gemeentelijke subsidie: “Zonder steun zijn we na 2024 blut”

Het bestuur van Samana vraagt een hogere subsidie van het gemeentebestuur om de toekomst van haar werking te kunnen blijven garanderen. De vraag werd op de gemeenteraad door de oppositie geformuleerd, maar botste op een ‘njet’ van het schepencollege.

“In februari van dit jaar hebben we aan het gemeentehuis een brief verstuurd met daarin onze vraag”, schetst ondervoorzitter Johan Herreman de situatie. “Bij mijn weten is er geen antwoord gekomen. Ik heb dan naar de burgemeester gebeld. Die trok mijn vraag helemaal in het belachelijke. We hebben dan maar beslist om onze vraag via de oppositie op de gemeenteraad te krijgen.”

“Het zit zo”, gaat Johan Herreman verder. “Samana groot-Alveringem is actief in Alveringem, Izenberge, Leisele, Hoogstade en Gijverinkhove. Met Pasen en Kerstmis bezoeken onze 23 vrijwilligers tweehonderd chronische zieken en mensen met een zorgnood. Wij kopen voor iedereen een pakje ter waarde van 2,20 euro. Dat zou iets meer mogen zijn, maar we hebben er het budget niet voor. Met Pasen kiezen we voor een zak chocolade, met Kerst is het iets nuttigs: een flesje douchegel of handzeep. We hebben daarvoor een bedrag van 880 euro per jaar nodig. Jaarlijks organiseren wij ook een ontmoetingsnamiddag met koffiekoeken en een optreden. Na tussenkomst van de deelnemers leggen wij nog 150 euro op. Het verzekeren van onze vrijwilligers kost 75 euro per jaar. En elke vergadering bieden wij de aanwezige bestuursleden en vrijwilligers uiteraard een drankje aan. Dat is logisch! Zijn we met 20 aanwezigen, dan betekent dat 30 euro. Om onze werking te betalen, hebben we dus een budget van zo’n 1.200 euro per jaar nodig. Waar wij onze inkomsten vandaan halen? Van Samana nationaal ontvangen we jaarlijks 500 euro”, vervolgt Johan. “En van de gemeente Alveringem krijgen we honderd euro subsidie. Dat wil zeggen we elk jaar zeshonderd euro uit eigen kas moeten toesteken. Jozef Maes en ikzelf zijn veertig jaar rondgegaan met lotjes. Ik deed het graag, maar het is en blijft tjolen en bedelen. We verkochten 400 boekjes aan 5 euro per boekje. Het bracht 2.000 euro op, waarvan we de helft mochten houden. Jozef woont nu in een woon –en zorgcentrum, de huidige medewerkers zien dat tjolen niet meer zitten, en ik eerlijk gezegd ook niet. Sinds 2019 hebben we geen lotjes meer verkocht. Met ons spaarpotje kunnen we nog dit en volgend jaar verder. Dan zijn we blut.”

Van 100 naar 700 euro

Het was oppositieraadslid Jean-Pierre Mouton (PRO) die op de gemeenteraad het woord nam. “De 23 vrijwilligers van Samana bereiken jaarlijks tweehonderd langdurig zieke mensen op het grondgebied. De gemeentelijke subsidie van honderd euro optrekken naar 700 euro is te rechtvaardigen.”

Meerderheidscoalitie Gemeentebelangen-CD&V had geen zin om het punt op de raad te brengen. “Alveringem participeert uitgebreid in Nestor Plus waar vrijwilligers ook verjaardagbezoeken doen en een geschenkje afgeven. In het verleden verkocht men lotjes om inkomsten te genereren. Nu doet men niets meer om geld in het laatje te brengen, maar vraagt men extra subsidie van de gemeente. Zo werkt dat toch niet”, reageert schepen van sociale zaken Karolien Avonture (Gemeentebelangen).

CD&V-schepen Sylvie Thieren oordeelt meer gematigd: “Ik vind de vraag vanuit Samana terecht. Toch wil ik niet raprap een belofte doen. Er zijn immers wel meer verenigingen die zich inzetten voor de medemens. Volgende legislatuur zullen we – als CD&V-Gemeentebelangen opnieuw mag besturen tenminste alle subsidies herbekijken.”

Reactie burgemeester

Burgemeester Gerard Liefooghe (Gemeentebelangen) erkent dat de gemeentelijke subsidielijst – die lijst dateert uit de oertijd, zegt hij zelf – aan een evaluatie toe is, maar dat dit iets is voor na de verkiezingen. “Het kabinet Binnenlands Bestuur verbiedt ons om in het jaar voor de verkiezingen ingrepen te doen die ruiken naar propaganda of eigen politiek gewin. Het wil daarmee verhinderen dat stemmen ‘gekocht’ worden. Maar zelfs, zonder die instructie van hogerop zeg ik dat in aanloop naar verkiezingen subsidies verhogen, ongepast is. Ik hoorde onlangs wel dat de Roesbrugse afdeling van Samana een eetfestijn organiseert om inkomsten te genereren. Misschien kan dat ook een tip zijn voor het bestuur van onze Alveringemse afdeling?” (AB)