Sabine Christiaens geeft na 45 jaar secretariaatswerk bij Sint-Pieterscomité Kuurne fakkel door aan Kurt Marreel

Het Kuurnse Sint-Pieterscomité kon 45 jaar lang rekenen op de administratieve vaardigheden van Sabine Christiaens om het secretariaatswerk in goede banen te leiden. Tijdens de nieuwjaarsreceptie van het Sint-Pieterscomité kondigde Sabine aan dat ze de werkzaamheden overdraagt aan voormalig poorter Kurt Marreel.

Na 45 jaar trouw het secretariaatswerk van het Sint-Pieterscomité te hebben verzorgd, maakte Sabine Christiaens (64) van de jaarlijkse nieuwjaarsdrink gebruik om de fakkel door te geven aan Kurt Marreel (49).

Sabine kwam in 1977 eerder toevallig in contact met het Sint-Pieterscomité, nadat haar vriend Gino Vanhoecke toen werd verkozen tot poorter. In datzelfde jaar deed ook Sabine een gooi naar het lintje van poorteres, maar slaagde daar helaas niet in. Toen niet veel later Gino zijn legerdienst moest vervullen, stelde Sabine voor om tijdens zijn afwezigheid zijn plaats in te nemen op de vergaderingen van het Sint-Pieterscomité.

Veel veranderd

“Deze belofte kwam ik ook na en zo werd ik al snel opgenomen in een fijne vriendengroep”, vertelt Sabine. “Toen een jaar later ook de toenmalige secretaris Johan Coopman eveneens zijn legerdienst diende te vervullen, werd ik gevraagd om het secretariaatswerk van hem over te nemen. Door de jaren heen heb ik het Sint-Pieterscomité zien groeien van 20 leden tot momenteel 70 leden.”

Het feestcomité van Sint-Pieter werd boven de doopvont gehouden in 1967 en was vorig jaar dus toe aan zijn 55ste Sint-Pietersfestival. “Dat de tijden veranderd zijn, merk ik ook aan de manier van werken”, gaat Sabine verder. “Ik kan mij nog goed de tijd herinneren dat ik alle verslagen en programmafolders met de typmachine diende te typen.” (lacht)

“Ik heb nog de tijd gekend van de typ- en stencilmachine”

Niettegenstaande Sabine stopt met het secretariaatswerk bij het Sint-Pieterscomité zal er toch niet zoveel extra vrije tijd voor haar vrijkomen, want ze is nog bij tal van andere verenigingen actief. Zo verzorgt ze bij de pastorale eenheid Emmaüs Kuurne onder meer de vormselcatechese. Daarnaast is ze voorzitster van de parochieraad, lector binnen de Sint-Pieterskerk en bestuurslid van Femma. Sabine blijft evenwel verder actief binnen de algemene vergadering en enkele deelcomités van het Sint-Pietersfestival. Sabine werd dan ook terecht door het Sint-Pieterscomité in de bloemetjes gezet.

Voorbereidingen

Voor haar opvolger Kurt Marreel, die zelf in 2018 nog als poorter werd verkozen, wordt het de eerste maanden nog wat aftasten, al is het secretariaatswerk hem niet helemaal vreemd. “Sinds mijn verkiezing als poorter, nu vier jaar terug, ben ik meer betrokken geraakt bij het Sint-Pietersfestival”, vertelt Kurt, die eerste treinbegeleider is bij de NMBS.

“Ondertussen werd ik al verkozen tot secretaris van het loopkoerscomité en kreeg ik de titel van voorzitter en secretaris van het eierwerpcomité. Dat extra administratieve werk neem ik er graag bij.”

“De voorbereidingen voor het komende Sint-Pietersfestival zijn nu ook van start gegaan. Daarbij willen we op een nog breder publiek mikken”, besluit Kurt, die papa is van twee kinderen, Mathisse (15) en Manon (21). In 2019 mocht zij het lintje van poorteres omgorden. (BRU)