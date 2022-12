S-Plus Zwevegem huldigt kampioenen

Tijdens het kerstdiner bij S-Plus werden vorige zaterdag de kampioenen in de diverse disciplines gehuldigd.

Kampioen in het bingospel werd Jeannine Vandenbogaerde. Gisselle Vercaemer werd laureaat in het kaarten. Ingrid Van Beeck was de beste vrouw in het bowlen en Didier Demets bij de heren. Christine Ramard werd kampioene in het petanquespel. Noël Deweirt was de beste petanquespeler bij de mannen. Ook was de afdeling Sint-Denijs aanwezig en daar was Margriet Vandenbunderie de beste in de bingo. (GJZ)