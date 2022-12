S-Plus Zillebeke deelt prijzen van ontspanningsactiviteiten uit

In oc In ‘t Riet vond een druk bijgewoond feest plaats van S-Plus Zillebeke. Na het fel gesmaakt etentje werden de prijzen uitgedeeld van de voorbije jaarlijkse activiteiten. Tjoelbak SPlus dames: 1. Resy Desmytter, 2. Oda Garreyn, 3. Genia Comyn. Tjoelbak SPlus heren: 1. Serge Verbeke, 2. Gilbert Tuyten, 3. Luc Spriet. Kaarting SPlus dames: 1. Nicole Wicke, 2. Elisabeth Ameye, 3. Josette Garreyn. Kaarting SPlus heren: 1. Edwin Bauden, 2. Daniël Van Exem, 3. Willy Leroy. Op foto zien we de winnaars, het S-Plus-bestuur en schepenen Ives Goudeseune en Valentijn Despeghel. (foto EG)