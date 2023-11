S-Plus zet leden in het zonnetje

Walter Pype werd gehuldigd als kaartkampioen. Bij de dames werd Marie-Jeanne Ameloot kampioene. Rafael Lefever werd kleine kampioen, terwijl Maria Willaert de titel van kleine kampioene in de wacht sleepte. Violette Vanpoucke kroonde zich tot kampioene in Hoger-Lager. Hier werd Godelieve Lamaire kleine kampioene. Verder werden een aantal leden die dit jaar hun verjaardag vierden in het zonnetje gezet. Marc Haeghedoorn werd 80, terwijl René Decadt, Camiel Geldof, Denise Moyaert en Violette Vanpoucke 85 kaarsjes mochten uitblazen. Pierre Demeyere en Godelieve Lamaire rondden dan weer de kaap van 95 jaar. Ook twee koppels die dit jaar hun huwelijksverjaardag mochten vieren, werden gehuldigd. Het echtpaar Degraeve-Verhalleman vierde zijn 60ste huwelijksverjaardag, terwijl Pierre Demeyere en Irene Bouttelgier hun 70ste huwelijksverjaardag vierden. (BCH/foto JCR)