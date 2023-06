S-Plus zet kampioenen in de bloemetjes

S-Plus is een dynamische en progressieve vereniging voor alle 55-plussers. In Gistel telt de kring meer dan 175 leden en organiseren ze tal van activiteiten. Neem nu een kampioenschap kaarten en koersbal. Het seizoen 2022-2023 zit erop en de kampioenen bij zowel de mannen en de vrouwen zijn bekend. Bij de heren waren zowel Willy Debruyne en Daniël Winne de beste koersballers. Raymond Schaessens werd tweede en Marcel Feys vervolledigde het podium. Bij de dames ging Rosette Vancoillie met de pluimen lopen, voor Mariette Desmet en Madeleine Monbaillu. Beste kaarters zijn dan weer enerzijds Erwin Declercq, Marcel Feys en Marcel Audenaert en anderzijds Brigitte Vrilinck, Chantal Vermeersch en Jeanine Carlier. De kampioenenviering vond plaats in hoevehotel Ter Haeghe, waar iedereen werd gesoigneerd met een lekker etentje. “Dat beide activiteiten best populair zijn, bewijzen de cijfers”, zegt secretaris Reginald De Schryver. “Per maand hebben we toch negen tot tien tafels, goed voor zo’n veertig kaarters. En twee keer per maand dagen zowat 22 spelers op voor een potje koersbal.” (TVA/ foto PM)