S-Plus Vrouwen vieren 55-jarig jubileum

In OC ‘t Zonnerad in Zonnebeke kwamen de leden van de S-Plus Vrouwen bijeen om tijdens hun nieuwjaarsreceptie de 55ste verjaardag van de vereniging te vieren.

Enkele enthousiaste vrouwen richtten destijds de vereniging op, met steun van het ziekenfonds Bond Moyson. Ze gingen van start onder de noemer Socialistische Vrouwen Vereniging (SVV) en droegen jarenlang deze naam, tot een drietal jaar geleden alle vrouwelijke verenigingen van de mutualiteit de naam Rebelle meekregen. Uiteindelijk besliste het bestuur om zich aan te sluiten bij de zuil van actieve S-Plussers en zo was de nieuwe naam vlug gekozen. Tijdens deze bijeenkomst werd ook nog Jacqueline Milleville in de bloemetjes gezet voor haar jarenlange inzet als secretaresse en oprichtster van de beweging in Zonnebeke.