S-plus Izegem viert zijn kampioenen

Het najaar is et uitgelezen tijdstip voor de meeste actieve verenigingen om hun kampioenen in een hulde te betrekken. Ook bij S-plus Izegem was dit het geval.

Voor het kampioenfeest werd er verzameld in de feestlocatie Gistelhove waar een zestigtal leden present tekende. Alvorens aan te schuiven aan de feesttafel mochten de diverse kampioenen een geschenk in ontvangst nemen. In het bowlen werd Romain Callens kampioen en bij de vrouwen blonk Francine Herman uit. Bij het petanquen waren Christiane Stevens en David Albrecht de kampioenen. Roos Neirynck en Willy Deroubaix waren de beste kaarters. Op de foto zien we de grote S-plus familie op het kampioenfeest. (CLY)