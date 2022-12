S-Plus huldigt kampioenen

S-Plus huldigde haar kampioenen. Sonja Saelens was de beste in de teerlingbak, voor Madeleine Vandevondele en Annie Dejonghe.

De rode lantaarn was voor Marleen Roose. In het kaarten toonde Jules Crombez zich de sterkste, voor Christiane Decruy en Gino Popelier. De rode lantaarn ging naar Cherly Lefere. Bij rummikub bestond de top drie uit Monique Verschatse, Marie-Therese Braekevelt en Helena Buyck. De rode lantaarn was voor Roos Coudenys. In het bowlen was de eerste stek voor Mario Depaepe, voor Johan Lambrecht en Jacky Baekeland. Bertha Vuylsteke kreeg de rode lantaarn. We zien de kampioenen omringd door de bestuursleden Luc Werkbrouck, Marijke Baert, Jacky Baekeland, Guido Demeyer, Anny Noppe en Roos Coudenys. (LB/foto LB)