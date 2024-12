Ruim 90 aanwezigen genoten van het kerstfeest van S-Plus Zillebeke in OC In ‘t Riet. De verschillende kampioenen werden gehuldigd. Eddy Helmons en Marie Thérèse Dhondt kroonden zich tot kampioen aan de tjoelbak. In het kaarten ging de titel naar Roland Dereyne en Maria Goethals. Op de foto zien we de kampioen samen met S-Plus-voorzitter Nelly Titeca, secretaris Ives Goudeseune en bestuursleden Rosette Stubbe, Donald Everaerd, Ronny Desmet en Marina Deconinck. (foto EG)