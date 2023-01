S-Plus Beselare zet jarigen in de bloemetjes

Tijdens het jaarlijks kerstfeest in OC De Leege Platse kwamen de leden van seniorenbeweging S-Plus Beselare bijeen om de jarigen te vieren. Ook de leden die in de voorbije coronajaren hun 80ste, 85ste of 90ste verjaardag vierden, werden in de bloemetjes gezet. Op de foto zien we de aanwezige gevierden op het podium van het ontmoetingscentrum samen met de bestuursleden en vrijwilligers van S-Plus. (foto ZB)

Foto en os ZB