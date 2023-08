Rustende Landbouwers Torhout trotseren de regen voor jaarlijkse dagfietstocht

Van april tot en met oktober organiseren de Rustende Landbouwers Torhout om de twee weken op maandag een fietstocht met start om 14 uur aan de kerk van Don Bosco. Gemiddeld komen daar om en bij de 30 leden op af. Eén keer, in volle zomer, heeft er een dagfietstocht plaats en dat was vorige maandag het geval. Er hadden zich 55 mensen ingeschreven, maar helaas kreeg het evenement af te rekenen met het Belgische kwakkelweer van de voorbije weken. Vooral in de namiddag regende het pijpenstelen. Gevolg: er namen maar een 20-tal dapperen de start (foto). De anderen reden met de auto rechtstreeks naar de middagstop in zaal Wildenburg in Wingene, waar de maaltijd voorzien was. De fietsers hielden in de voormiddag ook nog halt in De Klakmolen in Ruddervoorde en in de namiddag in De Landsman in Zwevezele. “Ondanks alles werd het een aangename, ontspannende dag”, zegt Patrick Teetaert, een van de trouwe seingevers van de Rustende Landbouwers. (foto JS)