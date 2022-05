Run4You vzw overhandigt twee cheques aan goede doelen

Run4You dat voor de zevende keer de loopwedstrijd Brugge-Damme-Brugge organiseerde, heeft twee cheques van elk 800 euro overhandigt aan Klavervier De Kade vzw en Trefpunt Verstandelijke Handicap STAN afdeling Brugge in de Sporthal Drogenbrood in Beernem.

oon Van Acker van Run4You legt uit dat Klavervier De Kade een voorziening is voor dove of slechthorende volwassenen met een bijkomende problematiek. “Naast woonondersteuning gaan ook tal van activiteiten op de site en de ruimere omgeving door. Nabijheid, communicatie, een begrijpbare en geordende leefwereld, welbevinden, beweging en gezondheid, nieuwe ervaringen en contacten in de omgeving zijn belangrijke elementen in de werking”, aldus Toon Van Acker.

Volgens Luc Masyn biedt vzw STAN een ontmoetingsplaats waar mensen en gezinnen met een enkelvoudige of meervoudige verstandelijke handicap elkaar vinden. “Zij delen expertise op gebied van onderwijs, wonen, werken, zorg… en organiseren verschillende activiteiten, zoals dans, beweging en G-sport, voor hun leden. De opbrengst van BDB dient dan ook voor de organisatie van diverse activiteiten, die streven naar een inclusieve samenleving.” (Regi)