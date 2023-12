“De titel betekent voor onze vereniging wel wat”, zegt voorzitter Anthony Van Hees. “Niet het minst een halve eeuw inspanning van onze (oud-)leden, samen met het bestuur. Net daarom was Norbert Laureyns op de uitreiking. Hij is al 42 jaar lid. Voorts putten we natuurlijk volle moed uit de inspanningen van Luc Beke, die De Blauwe Zaal heeft deze omgetoverd tot een van de mooiste hippische centra in België en ver daarbuiten.” (WK)