Ruiselede blikt terug op 100 jaar Gezinsbond en viert zondag feest: “Scoren vooral als drukkingsgroep”

De eerste vergadering van de toenmalige ‘Belgischen Bond der Talrijke Huisgezinnen’ in Ruiselede dateert van 1923 en dus kan deze sociale beweging niet zonder fierheid terugblikken op 100 jaar werking. “Onze taak is nog steeds dezelfde”, vertellen de drie laatste voorzitters Cecilia Vanhecke, Ria De Muynck en Mieke Van den Broeck. “Gezinnen sociaal verbinden en ondersteunen.” Vandaag telt de lokale Gezinsbond nog steeds zo’n 300 gezinnen.

Het is geanimeerd praten met de drie laatste voorzitters van de Ruiseleedse Gezinsbond: Cecilia Vanhecke (voorzitter 1986-1989 – 2000-2011), Ria De Muynck (voorzitter 1989-1999) en de huidige voorzitter Mieke Van den Broeck (2012 tot nu). “Dat vrouwen voorzitter werden, betekende een hele kentering”, herinnert Cecilia zich nog. “Vóór ons waren alle voorzitters namelijk uitsluitend mannen: De Wulf, Billiet, Verhaeghe, Sansen en Joris Vanhecke…” Dat eerste jaar schreven 178 gezinnen in Ruiselede zich in, goed voor maar liefst… 1.078 kinderen!

Een eigen vlag

“Gezinnen met tien kinderen en méér was toen heel normaal”, vertelt Mieke. “Het grootste gezin telde 16 kinderen. Maar ook na de Tweede Wereldoorlog beleefden we een heuse ‘babyboom’. In 1958 werden alle moeders met meer dan tien kinderen speciaal gehuldigd. Dat waren er maar liefst 13.” Vanaf 1927 werd het kerstfeest een jaarlijkse traditie en organiseerde de Bond steeds meer initiatieven. In 1931 volgde er zelfs een heuse stoet mét een splinternieuwe vlag, gemaakt door Slabbinck in Brugge. “Die vlag mocht wat kosten”, weet Ria. “De Bond telde daar 4.114 frank voor neer, dat was toen veel geld.”

Een van de grotere gezinnen vroeger was dat van Julien Billiet-Clara Decock, dat maar liefst elf kinderen telde. Dat was toen niet zo uitzonderlijk! (foto Tijdschrift Oud Ruysselede)

Activiteiten die Cecilia zich het best herinnert, zijn de vele uitstappen: een ski-uitstap naar de Botrange, een dagje Brussel, Planckendael, naar het Land van Ooit… “Je moet weten dat er vroeger alleen televisie bestond en geen internet”, aldus Cecilia. “Via de Bond beleefden gezinnen momenten waar ze alleen nooit zouden toe komen. Tijdens de jaren ’70 hielden we een sinterklaasstoet, waarbij de Sint soms in winkels kwam met paard en al. Dat zie ik vandaag niet zo gauw meer gebeuren!”

Digitale gezinszegels

Maar de Bond evolueerde mee met zijn tijd. Er volgde kindertheater, filmnamiddagen, sneukelfietstochten, koken voor kinderen, watergewenning voor kleuters, knuffelturnen, paaseieren rapen… De vroegere gezinszegels gaan nu digitaal en gelden in heel Vlaanderen, je kan een half jaar gratis een Bond-lidmaatschap gewoon uitproberen. Volgend jaar zijn er in Ruiselede cursussen ‘Werken met drones’. “We hebben geleidelijk leren samenwerken met andere verenigingen, wat een prima leerschool is en enorm positief uitvalt”, meent Mieke. “Zo kregen we onder meer Raymond van het Groenewoud, Willem Vermandere en Guido Belcanto naar Ruiselede. Maar we danken veel aan ons kernbestuur van zo’n 12 leden en zeker zo’n 20 vrijwilligers, die zich achter de schermen enorm inzetten voor de dagelijkse werking.”

“De belangrijkste resultaten als Gezinsbond hebben we wel behaald als drukkingsgroep”, zegt Ria De Muynck. “Met de jaren zorgde de Bond voor meer kinderbijslag, goedkope bouwleningen, afschaffing van de militaire dienstplicht, betaalbare kinderopvang, bescherming van de huurder, goedkoper openbaar vervoer, betaald ouderschapsverlof… Zo blijven we opkomen voor een meer kind- en gezinsvriendelijke samenleving.” (GG)

Op zondag 19 november wordt 100 jaar Gezinsbond plechtig gevierd in Kamphuis ’t Haantje in Doomkerke met een receptie (11.15 uur), winterbarbecue (vanaf 12.30 uur), wandelzoektocht, open bar en muziek van de Schorriemorrieband (15 uur).