Ruim vijftig jaar, maar zo dartel als een veulen: Neos Veurne zet nieuwe jaar enthousiast in

Voor de Veurnse Neos-afdeling was 2022 een heuglijk jaar, want voorzitter Freddy Verslype en bestuursleden Jeanne Vandenbussche en José Plesier werden eind november bij gouverneur Carl Decaluwé ontvangen en gelauwerd voor de verdienstelijke inzet van de vereniging de afgelopen vijftig jaar: Neos Veurne werd een Koninklijke Vereniging. Vandaag blikt de afdeling alweer enthousiast vooruit.

Het succesverhaal van Neos Veurne begon zo’n vijftig jaar geleden, toen Paul Verslype, voormalig schoolhoofd van het College Veurne, met pensioen ging. Samen met enkele zelfstandigen richtte hij een vereniging voor senioren ‘met pensioen’ op, die in 1972 werd erkend door de CRM (Christelijke Rustende Middenstanders).

“Het begon heel miniem”, vertelt Françoise Criem, vandaag een van de oudste bestuursleden. “Ze organiseerden kaartnamiddagen en soms een voordracht met een spreker uit de regio, maar hadden toch al snel een 70-tal leden. Pauls opvolger was steenkapper Karel Bailleul. De eerste activiteiten vonden plaats in Feestzaal Retorika, waar Will Tura ooit zijn eerste optreden had! Een van de populaire ledenactiviteiten was het kerstfeest, met koeken, brood en chocolademelk! In een later stadium werd er vergaderd in Hotel Croonhof in de Noordstraat, en nog later in het voormalige UNIZO-lokaal.”

Reizen

In de loop der jaren verwierf Neos Veurne meer en meer bekendheid én een goede reputatie, door de groepsreizen. “Eerst waren dat busreizen, maar later ook vlieg-reizen”, vertelt Freddy Verslype. “Het ging meestal om zevendaagse reizen in Europa. Naar Kroatië, Italië, Portugal, Frankrijk… Maar tijdens de coronapandemie viel alles stil. Dit jaar is er opnieuw een busreis, naar Friuli in Italië, met interessante lokale bestemmingen en gevarieerde uitstappen. In het voor- en najaar organiseren we ook daguitstappen, en we krijgen altijd wel een bus vol! Ook dan zorgen we voor afwisseling, met stadsbezoeken en culturele excursies. We maken ook fotoreportages van alle activiteiten waar we naartoe zijn geweest.”

Maar er is meer. “Elk jaar nodigen we een zestal sprekers uit voor voordrachten. Zo waren er al Mia Doornaert, Dirk Draulans, professor Wim Distelmans… Ons jaarprogramma voorziet ook sportieve activiteiten. Elke maand organiseren we wandeltochten, fietsuitstappen en dit jaar is er in september een fietsvakantie. Elke maand spreken de leden af voor een namiddag kaarten en bollen. Dat wordt vooral geapprecieerd door de ouderen, die niet meer mee kunnen op de wandel- en fietstochten. We steken ook elk jaar de handen uit de mouwen tijdens een zwerfvuilactie. Wie vijftig jaar getrouwd is, wordt gevierd, en krijgt een mand met streekgerechten van lokale handelaars. En tijdens ons jaarlijkse nieuwjaarsfeest herdenken we onze overleden leden.”

Kwestie van organisatie

Het bestuur zorgt ervoor dat alle activiteiten goed worden georganiseerd en goed verlopen. “Het is ooit anders geweest”, geeft voorzitter Verslype toe. “Nu heeft ieder binnen onze afdeling een specifieke verantwoordelijkheid en worden de activiteiten opgesplitst. Zo is Jeanne Vandenbussche verantwoordelijk voor de feestactiviteiten en evenementen, de zaal en de decoraties. Danny Rousseeuw organiseert de wandelingen en wandelvakanties, samen met andere leden. René Wackenier en Françoise Criem staan in voor de fietsactiviteiten. Daarbij is de veiligheid op de weg een prioriteit, waarvoor een hele ploeg instaat! De leden dragen dan gele hesjes, het bestuur oranje hesjes. De politie heeft al uitleg komen geven over veilig fietsen. Ook een doe-oefening van het Rode Kruis is al waardevol gebleken: ooit heeft René een mensenleven gered door reanimatie toe te passen toen iemand onwel werd en aan het stikken was.”

Iedereen vanaf 55 jaar is welkom bij Neos Veurne. Het jaarlijkse lidgeld bedraagt 35 euro, maar ook niet-leden kunnen deelnemen aan de activiteiten. Ze betalen dan 10 euro surplus.