Rugbyclub Waereghem is bezig aan zijn 15de seizoen: “Goede jeugdwerking loont duidelijk”

Rugbyclub Waereghem werd in 2009 opgericht door Fabrice Dezwarte. De club groeide ondertussen uit tot een gezonde competitievereniging. Rugbyclub Waereghem werd genomineerd voor ploeg van het jaar, competitie.

“Fabrice Dezwarte is nu nog altijd bestuurslid nadat hij na 13 jaar de voorzittersstoel aan mij doorgaf”, vertelt Tom Caes (45). “Ik begon zelf als speler maar moest drie jaar geleden afhaken door knieproblemen. We begonnen aanvankelijk met een herenploeg, een jaar later kwam daar een damesploeg bij. In 2015 werd onze jeugdwerking op poten gezet. Het begon met U12. We mikten toen vooral op die leeftijd. U14 en U16 volgden al snel om vervolgens zo iedere keer een stapje omhoog te klimmen. Tot en met U16 kan er gemengd gespeeld worden, daarna moeten de dames apart spelen. Nu hebben we ook al ploegen bij de U6, U8 en U10. Momenteel hebben we 165 leden, maar we willen nog blijven groeien. We zijn nog op zoek naar gemotiveerde spelers. Wie van deze prachtige sport wil proeven, kan altijd eens komen meetrainen. Er zijn drie gratis lessen voorzien. Voor meer info daaromtrent kan je terecht op onze website.”

“De jeugdopleiding is heel belangrijk geworden in onze werking”, gaat Tom voort. “De ervaring die daar wordt opgedaan om door te stromen naar de eerste ploeg is van onschatbare waarde.”

“Momenteel hebben we één heren- en één damesploeg. De herenploeg heeft sinds vorig jaar meer leden, waardoor we volgend seizoen misschien met een tweede ploeg op de proppen moeten komen. Er kunnen maar 22 namen op het wedstrijdblad, maar we tellen 40 namen. Vanaf de U18 kan je bij die herenploeg terecht”, legt Tom uit.

Open club

“We zijn een heel open club zonder criteria. Iedereen is welkom. Het mooie aan onze sport is dat elke speler wel in het team past. Je moet niet meteen een uit de kluiten gewassen man of vrouw zijn. Het is een heel gevarieerde sport waarbij plezier vooropstaat in onze club.”

Kort na corona werd het clubhuis in gebruik genomen. Dat wordt uitgebaat door Matthias Desmet, beter bekend als ‘Superfan’. “Ik denk niet dat heel veel mensen mijn echte naam kennen”, glundert de 61-jarige Waregemnaar. “Ik ga hier door het leven als ‘Superfan’. Ik kwam bij Waereghem terecht door mijn zoon Arne, die de smaak van deze sport te pakken kreeg in het College van Waregem, waar ze een rugbyploeg hadden. Waereghem volgde, ook voor mij. Hij was zes jaar actief bij de club tot rug- en nekproblemen de kop opstaken. Inmiddels is hij zeven jaar geleden gestopt, maar ik ben blijven plakken. (lacht) Ik miste in tien jaar geen enkele wedstrijd. Nu volg ik de damesploeg overal, ook op verplaatsing. Vorig seizoen speelden ze kampioen, waardoor ze nu in tweede nationale actief zijn. Er zijn geen uitgesproken ambities. Het behoud is het belangrijkste en dat zit er zeker in. Momenteel wonnen we twee van de acht wedstrijden.”

“Dit is een echte familieclub waar iedereen zich thuis voelt”

“De herenploeg, die uitkomt in eerste regionale, won acht van zijn negen partijen”, pikt Tom opnieuw in. “Vorig seizoen zag je de progressie al. Dit jaar loopt het heel goed met Lucas Bruyneel als trainer. Onze goede jeugdwerking loont duidelijk, waar hij ook al als trainer van deze spelers nu in de eerste ploeg deel van uitmaakte.”

Jeugd

“De club telt momenteel 17 trainers van wie er maar liefst 14 zelf actief zijn als speler. Vanaf de U12 wordt er wekelijks twee keer getraind. Pas vanaf de U14 treden we in competitie aan. Tot en met de U12 wordt er in tornooivorm gespeeld.”

“Er wordt hier heel veel gedaan voor de jeugd”, zegt Matthias. “Zo mogen ze gratis op de schaatspiste, is er een sinterklaasfeestje, zijn er frietjes op het eindejaarsfeestje… Dit is een echte familieclub waar iedereen zich thuis voelt. Rugby kreeg de laatste jaren een boost. Daar zal het WK in Frankrijk vorig jaar niet vreemd aan zijn. We zijn daar zelf ook naar gaan kijken. Dat was een unieke ervaring.”