Rudy en Linda zijn petanquekampioenen bij Okra Boezinge

Bij Okra Boezinge werden op het einde van het seizoen de petanquekampioenen van 2022 gevierd. Rudy Masure werd algemeen kampioen met 55 gewonnen partijen en 1.377 punten. Linda Schaecht eindigde als eerste dame op de tweede plaats en is met 54 gewonnen partijen en 1.266 punten dameskampioene. Norbert Dewaele is derde met 50/1.231. Wilfried Caron is vierde met 44/1.201 en Rosa Froyman vijfde met 43/1.084. Verder in het klassement: Martin Seys, Maria Anna Dehaene, Daniel Dewaele, Monique Veramme, Georges Degrande, Bernice Devos, Daniel Vandelanotte, Etienne Noyelle, Noël Lagrou, Hubert Gheldof, Lucien Charles, Hugo Mabesoone en buiten categorie Johan Caron. De petanque gaat iedere donderdag om 14 uur door in oc Ten Vrielande (winter) of bij goed weer aan het oude station. Nieuwe spelers zijn welkom. (FB/foto FB)