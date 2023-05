Donderdag 4 mei kroonde Rudi Van Tulden uit Beernem zicht tot Sire van de Sijsloschutters. In de eerste verplichte drie rondes konden Rudi Van Tulden, uittredend Sire Yves Grammens en Roland Damman elk één keer de hoofdgaai afschieten. In de daarop volgden ronde bleven ze alle drie in de running. Uiteindelijk schoot Rudi nogmaals de hoofdgaai af en werd hij de nieuwe Sire van de Sijsloschutters. (GST/foto GST)