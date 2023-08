Toneelkring Vreugde na Arbeid houdt jaarlijks een heksenknippeling aan het schuttershuisje. Er waren 201 inschrijvingen. Het was uiteindelijk Ruben Huyghe uit Beselare die in de vierde ronde de winst binnenhaalde. Hij mocht verschillende prijzen in ontvangst nemen. We bemerken de winnaar Ruben Huyghe (met heks) in het gezelschap van het bestuur van Vreugde na Arbeid tijdens de prijsuitreiking. (foto ZB)

Foto en os ZB