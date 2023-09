Roundnet Seals blikken tevreden terug op geslaagd Belgisch kampioenschap

In Oostende vond afgelopen weekend het vierde Belgisch kampioenschap roundnet plaats. De Roundnet Seals Oostende kunnen terugblikken op een uitstekende organisatie. Het weer was goed en de sfeer fantastisch.

Het Belgisch kampioenschap roundnet vond voor het eerst plaats in Oostende. De lokale club Roundnet Seals Oostende spaarden kosten noch moeite om er een succes van te maken. Deelnemers uit het hele land – er zijn 15 clubs in België – zakten een weekend lang af naar de kust en genoten van de ongedwongen sfeer, de zon en de vele wedstrijden.



Jonge sport

Roundnet of spikeball is een relatief jonge sport, die vanuit Amerika naar onze contreien kwam overgewaaid en een beetje te vergelijken is met volleybal. Je speelt in teams van twee tegen elkaar waarbij je met de hand een balletje in een soort van minitrampoline slaat. Een team mag de bal dan maximaal driemaal raken, waarna die weer in de trampoline moet belanden. Daarna is het andere team aan de beurt. Als de bal de grond raakt, gaat het punt verloren.

Opvallend is nog de hoge graad van sportiviteit. Scheidsrechters komen er niet aan te pas. En als er al eens discussie is, dan wordt een punt gewoon herspeeld.

De sport is erg toegankelijk voor iedereen. Meer dan een netje en een balletje heb je niet nodig. Maar vergis je niet, het is erg intensief. “Al mijn spieren doen pijn. Het is echt een complete sport”, getuigt Phebe Dekeyzer, een van de Oostendse deelnemers aan het BK.

Dank aan vrijwilligers

Na twee dagen vol competitie ging de Gentse roundnetclub met de titels naar huis bij zowel de mannen, de vrouwen als de dubbel gemengd. “Maar het belangrijkste is dat alles goed verlopen is en dat iedereen zich geamuseerd heeft”, besluit Tomas Uittenhove, de voorzitter van de Roundnet Seals, die graag ook de vele vrijwilligers nog even bedankt voor het vele harde werk van de voorbije dagen.