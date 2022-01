Rotary lanceert tweede editie goededoelenmagazine ‘Join us!’

Voor het tweede jaar op rij bundelen ze bij Rotary Maldegem de goede doelen waarvoor ze zich inzetten in een magazine. De mooi vormgegeven uitgave, die bij alle Maldegemnaars in de bus valt, geeft een beschrijving van de goede doelen en zet met advertenties ook de bedrijven en organisaties in de kijker die zorgen voor financiële steun.

“De officiële voorstelling van ons magazine had normaal gezien moeten plaatsvinden op ons evenement Een Warme Dag voor het Meetjesland”, klinkt het bij Rotary Maldegem. “Helaas waren we wegens de coronapandemie voor de tweede keer op rij genoodzaakt om onze unieke ontmoetingsavond uit te stellen. We wensen iedereen alvast veel leesplezier en kijken uit naar het moment waarop we samen met al onze partners kunnen klinken op ons Join us!-magazine.” “Dienstbetoon aan de gemeenschap is onze missie”, vertelt voorzitter Johan Naesens. “Al meer dan 30 jaar stelt onze Rotaryclub zich tot doel mensen en instellingen, die zich inzetten voor anderen, te helpen. “Dit alles ten dienste van die Meetjeslanders, die nood hebben aan steun, waardering en meer levenskwaliteit. Want niet voor iedereen is alles rozengeur en maneschijn.”

Mensen helpen

“Vele mensen in onze regio hebben immers problemen of kennen iemand in hun omgeving die het heel moeilijk heeft”, gaat Johan Naesens verder. “Dit kan op tal van vlakken zijn: financieel, verlies van job, ziekte, armoede, vereenzaming, verslaving… Denk maar aan iemand die de schoolfactuur niet meer kan betalen, iemand met kanker die het psychisch moeilijk heeft of een van de kinderen met een drugsverslaving.” Met hun Join us!-magazine willen ze bij Rotary Maldegem tonen waar ze voor staan. “In ons magazine komen mensen te weten wat we doen en op wie we daarvoor kunnen rekenen”, besluit voorzitter Johan Naesens. (MIWI)