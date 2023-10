Rotary Izegem steunt naast Tejo-huis nog zes goede doelen

Traditiegetrouw worden op de Izovino kunst- en wijnproeverij, dit jaar in de Manorhoeve in Sint-Eloois-Winkel, door Rotaryclub Izegem symbolisch cheques uitgereikt door de voorzitter van het voorgaande jaar.

De opening van het Tejo-huis (Therapeuten voor jongeren) in Izegem was het voorbije jaar natuurlijk het centrale project, dat naast een financiële ondersteuning ook kon rekenen op de fysieke inzet van de clubleden, in totaal meer dan 600 manuren. Toch vindt voorzitter Peter Van Steen (centraal vooraan op de foto) het belangrijk ook nog andere waardevolle projecten te ondersteunen, voor een bedrag van in totaal meer dan 15.000 euro. Een commissie selecteerde uiteindelijk nog zes goede doelen: Voedselbank De Stamper (Izegem), Zonnebloemschool (Izegem), vzw Xplo Campus, Roeselare (vroeger ‘Onze Kinderen’), Vzw Solfa, gezondheidsprogramma in Afrika, assistentiehonden Canisha en dagondersteuning ’t Ferm (Rollegem-Kapelle). Daarnaast blijft Rotaryclub Izegem het Izibirds-project ondersteunen, dat inmiddels voor het derde jaar op rij kansarme kinderen en jongeren in Izegem helpt. Dit project loopt in samenwerking met Welzijn Izegem.