Rotary en Rotaract Roeselare verdelen warmste soep bij 178 bedrijven

In de loop van november-december 2022 hebben de Rotary Club Roeselare Mercurius en de Rotaract Mandeleie een nieuw initiatief opgestart: ‘De Warmste Soep’.

Rotary Club Roeselare Mercurius telt 54 leden en Rotaract Mandeleie heeft er 52. Met hun netwerk en ondersteund door een webwinkel via www.dewarmstesoep.be verkochent ze twee soorten soep aan 6 euro per liter. Die werd op maandag 16 januari geleverd bij de 178 voornamelijk West-Vlaamse bedrijven die soep hebben besteld.

Boven de verwachting

“De doelstelling was 1.600 liter te verkopen. Maar vooral in de laatste 2 weken voor Kerstmis werd nog veel verkocht, en leverde de verkoop een finale score op van 3.468 liter. Een heel stuk boven de verwachting. Dat doet enorm deugd”, aldus Brecht Vermeulen, voorzitter Rotary Club Roeselare Mercurius.

“Zo’n 178 bedrijven hebben soep aangekocht. Zowel grote bedrijven, met grote bestellingen, als kleine bedrijven, met kleinere bestellingen. Rotary Roeselare Mercurius en Rotaract Mandeleie zijn hen allemaal dankbaar.”

Geen willekeurige dag

“Maandag 16 januari 2023 is uitgeroepen tot Blue Monday (de zogenaamd meest deprimerende dag van het jaar). Om het neerslachtige gevoel weg te werken, kunnen de bedrijven op die dag deze soep aanbieden aan hun medewerkers, meteen de gelegenheid om hen een gezonde opkikker te geven bij het middagmaal.”

“Een goede 50 leden van Rotary en Rotaract hebben die voor 11 uur geleverd bij de bedrijven. Het organiserend comité was sedert maandagmorgen 6 uur uur in de weer zijn om alles klaar te zetten voor een vlotte afhaling op een centraal punt en voor een perfecte distributie tot bij de klanten.”

De opbrengt gaat volledig naar het goede doel, meerbepaald naar initiatieven die ervoor zorgen dat (kans)arme kinderen op Roeselaarse scholen zonder honger kunnen rondlopen en een brooddoos krijgen met gezonde voeding.

Sociale projecten

“Het is schrijnend dat zelfs in het welvarende West-Vlaanderen dermate armoede bestaat dat niet alleen schoolrekeningen niet meer betaald worden, maar dat er zelfs leerlingen op school aankomen met een lege brooddoos, of met een brooddoos gevuld met enkele frietjes van de avond ervoor”, aldus Emma Denys, verantwoordelijke voor de sociale projecten van Rotaract Mandeleie.

“We hebben alvast steun toegezegd aan het initiatief ‘Zonder Honger naar Bed‘. We gaan voor hen voeding kopen die aan geselecteerde mensen kan verdeeld worden en kijken ook hoe we met scholen en armoedeorganisaties (kans)arme kinderen gericht kunnen helpen. Rotary District 2130 doet er overigens nog een steun bovenop, om met een extra geldelijke bijdrage van enkele duizend euro nog meer lege brooddozen gevuld te krijgen”, horen we van Brecht Vermeulen.