Rotary Club Oostende, oudste serviceclub van België, viert eeuwfeest in het Oostendse Kursaal

Rotary Club Oostende is als oudste serviceclub van ons land en van Oostende een eeuw actief. De organisatie blikt met haar ca. 45 leden, sympathisanten en andere serviceclubs terug op een eeuw werking met een overzichtstentoonstelling in het Stadsmuseum en viert vandaag zijn centennium academisch in het Kursaal.

Dat precies in Oostende de eerste Rotary Club van ons land gesticht werd, is toe te schrijven de wakkere ondernemingszin van reder en ondernemer John Bauwens die Rotary International leerde kennen tijdens zijn vele zakelijke reizen in Engeland. En toen Bauwens de vertegenwoordiger van Rotary International in Zürich in 1923 ontmoette toen die de eerste Club van ons land in Brussel wilde opstarten kon de Oostendenaar hem overtuigen die primeur aan Oostende te laten.

Als voorzitter wist Bauwens ook de 18de Conventie van Rotary, de eerste in Europa, naar Oostende te halen. Het Casino Kursaal en de vele luxueuze hotels beleefden gloriedagen want 8000 Rotariërs resideerden ruim een week in de stad. 2.800 Amerikanen arriveerden aan boord van zes transatlantikers en op 6 juni opende koning Albert I, zelf Rotariër, de Conventie in het Kursaal.

De Rotariërs plannen en begeleiden wereldwijd een enorme verscheidenheid aan humanitaire, educatieve en culturele programma’s met als doel de levensomstandigheden lokaal, nationaal en wereldwijd te verbeteren. Trouw aan die doelstellingen steunt Rotary Club Oostende financieel en logistiek 10-tallen goede doelen: de bouw van het ziekenhuis van Dr. Moreels in Beni, de MUG-helikopter, de Ibis-jongeren, vzw Duinhelm, de voedselbanken tijdens de coronacrisis… Bekostigd door de verkoop van haar Cuvée de l’Amitié kunnen al 10 jaar jongere kankerpatiënten genieten van een (soms laatste) vakantieweek in de Koninklijke villa.

Na de academische zitting in het Kursaal bijgewoond door premier Alexander De Croo en het ondertekenen van het gulden boek volgt een receptie en lunch, gegidste stadswandelingen, een optreden van Nathalia en afterparty in het Kursaal en op zondag een familiebrunch in het Koninginnehof.