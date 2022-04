Rope Skipping Oostende viert twintigjarig bestaan

In OC ‘t Kasteeltje in Zandvoorde werd op vrijdagavond het 20-jarig bestaan gevierd van Rope Skipping Oostende. RSO ontstond destijds binnen de werking van Turnclub Willen Is Kunnen. Twintig jaar geleden ging RSO op eigen benen staan.

Sindsdien werd een lange weg afgelegd, met provinciale, Belgische, Europese en WK-medailles, tot in het verre Hongkong. Het succes van de club er gekomen dankzij de voortdurende inzet van het bestuur, de ouders, de supporters en vooral ook de skippers, die jaar na jaar evolueerden en fantastische prestaties leverden.

Skipshow in CC De Grote Post

Voorzitter Stephanie Stans had lof voor haar bestuursleden en voor het funteam van de ouders, dat voor de organisatie van de 20ste verjaardag van RSO heeft gezorgd, met een hapje (gratis friet met frikadel, of een kaaskroket) en een drankje voor de 200 aanwezigen!.

“Na het ontslag van voorzitster Mei Vanwalleghem heb ik vijf jaar geleden de fakkel overgenomen. Ik ben gestart bij RSO als competitie skipster, werd trainster en bestuurslid, en nu heb ik de eer als voorzitster te mogen fungeren van een bloeiende club, één grote familie.

RSO is in binnen- en buitenland bekend, dankzij de goede prestaties van onze skippers, in Zweden, Denemarken, Frankrijk, Oostenrijk en zelfs in Hongkong. Normaal stond het WK in Canada ook op het programma, maar door corona is het niet doorgegaan.

160 leden

Ik ben heel fier dat we, na 2 jaar coronaleed, met zijn allen het 20-jarig bestaan van RSO mogen vieren met 160 leden. Onze skippers nemen weer met succes deel aan provinciale en nationale kampioenschappen. Onze Skipshow op 4 juni in CC De Grote Post wordt onze volgende grote afspraak, met optreden van al onze leden. Het thema is ‘Back to the Rialto’, filmgeschiedenis en vooral voor dans en rope skipping!”

(FRO)