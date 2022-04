Ronny Tampère (66) dirigeert zaterdag zijn laatste concert bij Hoger Op Woumen

Een dirigent die er na 38 jaar nog steeds in slaagt zijn muzikanten warm te maken om te musiceren, is ongetwijfeld uitzonderlijk in muziekland. Ronny Tampère (66) presteerde het bij de Koninklijke Maatschappij Hoger Op in Woumen. Zaterdag dirigeert hij er zijn laatste concert.

In 1984 werd Ronny Tampère na lang aandringen dirigent van de Woumense fanfare. Ronny kwam uit een heel muzikale familie. Zijn vader speelde in verschillende korpsen trompet en van jongs af troonde hij zoonlief mee van de ene repetitie naar de andere. Muziek beheerste dus heel Ronny’s jonge leven: snel trompet leren spelen, eerste prijs notenleer behalen aan het Stedelijk Conservatorium van Roeselare, eerste prijs trompet aan het Stedelijk Muziekconservatorium van Brugge en ondertussen ook nog lessen piano en percussie volgen. En het kiempje werd dan ook al gelegd als dirigent van het jeugdensemble in Ichtegem en daarna de jeugdharmonie van de Diksmuidse Burgerkring.

Ardense Jagers

“Ik had graag verder gestudeerd aan een koninklijk muziekconservatorium, maar een leven als muzikant zagen mijn ouders niet zitten”, vertelt Ronny. “Van hen moest ik een stiel leren. Ik beschikte gelukkig ook over wat tekentalent en zo studeerde ik voor bouwkundig tekenaar.”

“Maar een toelatingsexamen tot muzikant bij het leger veranderde ineens al mijn toekomstplannen. Ik slaagde voor dat examen en werd in oktober 1974 aangeworven als trompettist bij het trompetterkorps van de Muziekkapel van de Ardense Jagers in Aarlen. Enkele maanden later muteerde ik naar Oostende naar de Muziekkapel van de Zeemacht en daar ben ik gebleven tot aan mijn pensioen.”

Afscheidsconcert

De voorbije 38 jaar fungeerde Ronny ook als dirigent bij KM Hoger Op Woumen, maar ook in die functie gaat hij nu dus met pensioen. “Normaal zou ik afscheid nemen van deze fijne vriendengroep in 2020, maar corona stuurde het afscheidsconcert twee jaar in de war. Nu het er eindelijk toch aankomt, maak ik gebruik van het rijke repertoire dat de fanfare heeft. Ik wilde eerst van elk concertjaar een nummer brengen, maar dan wordt het een concert tot na middernacht.” (lacht)

Op zaterdag 16 april dirigeert Ronny vanaf 20 uur voor de laatste keer zijn fanfare. Het wordt een programma met voor elk wat wils. Kaarten kosten in voorverkoop 10 euro, aan de deur betaal je 12 euro. Ondertussen werd bij de Woumense fanfare gezocht naar een opvolger. “De zoektocht naar nieuwe, jeugdige muzikanten blijft dé uitdaging voor het bestuur. Met de toekomstige dirigent Stephen Biebuyck is alvast een eerste stap in de goede richting gezet. Via leuke muziekmomenten in de vrije basisschool slaagde men erin om enkele jongeren naar de fanfare te lokken. Via specifieke opleiding in de fanfare en in de muziekschool zal men hopelijk vanaf september enkele van deze jongeren de rangen zien vervoegen.” (SD)