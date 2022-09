Ronny, Dries en Adriana zijn de nieuwe clubkampioenen van WTC De Mandelvrienden

Ronny Deleersnijder (54), Dries Rosseel (40) en Adriana Freitas Da Luz (49) zijn de nieuwe clubkampioenen van WTC De Mandelvrienden. Tijdens het clubkampioenschap op zaterdag 3 september haalden zij het respectievelijk in de categorie van de vijftigplussers, de jongeren en de vrouwen.

Ronny, die samen met Steven Persijn de koers hard maakte door na vijf ronden in de aanval te trekken, won uiteindelijk ook de overkoepelende koers. In totaal reden er 35 deelnemers mee. Zij legden 20 ronden van 2,2 kilometer af.

Lieve De Ruyck van WTC De Mandelvrienden spreekt van een geslaagde editie: “Het was het eerste clubkampioenschap sinds corona en we zijn heel tevreden met de opkomst. Daarnaast konden we dan weer rekenen op de oudere leden om alles in goede banen te leiden. Zonder de vrijwilligers en de seingevers was de koers immers niet mogelijk geweest.” (TM)