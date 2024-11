Ronde Tafel 65 De Panne-Westkust organiseert jaarlijkse Charity Night: “Het is veel meer dan een feest”

Op zaterdag 23 november organiseert Ronde Tafel 65 De Panne-Westkust zijn jaarlijkse Charity Night in Furnevent Veurne. Na het succes van vorig jaar met optreden van de Soulbrothers, viel de keuze dit jaar op coverband The Fools, die zijn 20-jarige jubileum viert met de ‘Celebration-tour’. De opbrengst gaat integraal naar lokale goede doelen.

Onder leiding van toenmalig voorzitter Willem De Cuman schakelde de Charity Night in 2018 over naar een nieuw concept. Het klassieke bal maakte plaats voor een meer ontspannen avond, met focus op netwerken in een gezellige muzikale sfeer. De keuze voor een bekende band of artiest is sindsdien een essentieel onderdeel van het evenement. Na Axelle Red in 2022 en Soulbrothers met Wim Soutaer in 2023 zal dit jaar de gerenommeerde coverband The Fools het publiek trakteren op een avond vol tijdloze hits en unieke ambiance. De Charity Night wordt traditioneel afgesloten met een dj-set, zodat iedereen de avond in stijl kan eindigen op de dansvloer.

Tastbare impact

Voorzitter Kristof Verraes (gastro-enteroloog in AZ West Veurne): “De Charity Night is meer dan een feest; het is een evenement dat lokale goede doelen steunt en zo een tastbare impact heeft in de regio. Door samen te komen, kunnen we middelen verzamelen om diegenen te ondersteunen die dit het meest nodig hebben.”

De opbrengst van de Charity Night gaat integraal naar goede doelen in de streek. In het werkjaar 2023-2024 werd bijna 20.000 euro geschonken aan organisaties zoals Wens Ambulancezorg vzw, het verwenproject van het oncologisch dagziekenhuis van AZ West, Pleegzorg West-Vlaanderen, Inspirant aan Zee MFC (De Strandloper), Voedselbedeling Cicero Gemeente De Panne en De Walhoeve vzw. Deze organisaties zetten zich in voor sociale en maatschappelijke doelen waarbij zorg voor mensen centraal staat.

Netwerken

Vicevoorzitter Kristof Syryn (EMTS Steeldesign in Middelkerke) benadrukt het belang van de betrokkenheid van lokale bedrijven en sponsors: “Zij krijgen door deze Charity Night de kans om samen met klanten, leveranciers en medewerkers echt een verschil te maken. Het evenement biedt niet alleen een mooie gelegenheid om te netwerken, maar ook om bij te dragen aan belangrijke maatschappelijke doelen.”

De Charity Night vindt plaats in Furnevent aan de Nijverheidsstraat 8 in Veurne, waar ruime parkeergelegenheid is. Bezoekers kunnen vooraf dineren in nabijgelegen restaurants, waaronder De Normandie in Koksijde, dat speciaal voor de gelegenheid een Charity Night-menu aanbiedt.

Voor bedrijven en ondernemers in de regio zijn er sponsorpakketten beschikbaar, zoals Platinum+, Gold, Silver en Bronze, elk met unieke voordelen en zichtbaarheid. Met deze formules kunnen ze de eigen organisatie verbinden aan het evenement en tegelijkertijd bijdragen aan lokale sociale en maatschappelijke projecten. Ook sympathisanten kunnen het evenement ondersteunen met een basisformule.

Voor meer info: rondetafeldepanne@gmail.com.