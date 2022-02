Rollerdisco van Sykyc wint West-Vlaamse Waarmakers

Jongerensportvereniging Sykyc is de West-Vlaamse winnaar van Waarmakers. “Nooit gedacht dat ons leuk idee ook realiteit kon worden”, zegt bezieler Evelien Cloet.

Ze zijn met 300 leden bij de pas 6-jarige sport-, bewegings- en dans- en cultuurvereniging So You Know You Can, kortweg Sykyc. Buiten de pandemie lokken 3 voorstellingen van hun show 1200 toeschouwers en de vereniging wordt nu ook gevraagd om te cheerleaden. Eén van hun disciplines, het traditionele rolschaatsen op muziek, zit danig in de lift en dat inspireerde oprichtster Eveline Cloet. “Het was een gek en leuk idee om nog eens een traditionele roller-disco te organiseren. Onze droom was om in het Staf Versluyscentrum een ouderwetse rollerparty te organiseren zoals in de jaren ’80 met een piste, discolichten en -muziek”, zegt Cloet.

Het voorstel won en jurylid Isabel Wachters (Axa) kwam de rolschaatsers verrassen tijdens hun training in het sportcentrum. “Het is een origineel en fijn idee dat veel mensen kan bereiken. We waren ook gecharmeerd hoe Sykyc ook tijdens de pandemie is blijven verder werken voor hun leden, niettegenstaande de moeilijke periode waarin ook de verenigingen verkeerden.”

Met de prijs, een cheque van 4000 euro kan Sykyc nu de roller disco organiseren. “We zullen niet afwijken van ons origineel concept. We zullen zelf een korte demonstratie geven en iedereen zal schaatsen kunnen aantrekken en meedansen. Voor ouders en toeschouwers zullen we tafels voorzien waar ze bij een drankje kunnen bijpraten want ook ontmoeten staat bij onze vereniging centraal. We hopen dat de rollerdisco voortaan een jaarlijks terugkerend fenomeen is.” (EFO)