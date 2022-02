Rollegemse Kubbvereniging Palace Kubbers pakt weer uit met toernooi

Palace Kubbers, de kubbvereniging die in 2009 startte als DK De Smisse, pakt weer uit met een kubbtornooi. Zowel geoefende kubbers als gelegenheidsploegjes met amateurs kunnen deelnemen. De inschrijvingen lopen al goed binnen voor het tornooi dat plaatsvindt op 18 juni.

Stad Kortrijk stelde bij de opstart van de kubbvereniging kubbveldjes ter beschikking op SC De Weimeersen in Rollegem. De club werd vernoemd naar het clublokaal, dat toen De Smisse in Bellegem was, het café dat uitgebaat werd door Christophe Neirynck.

“Het is ondertussen al enkele jaren geleden dat Christophe, die nog altijd een van onze bestuursleden is, stopte met het café. Aangezien we toch spelen in Rollegem kozen we Café Palace als ons nieuw lokaal. Zaakvoerder Matthieu Mistiaen is trouwens ook een van onze leden en sponsors. We veranderden ook de naam van onze club in Palace Kubbers”, luidt het bij de bestuursleden. “We zijn aan het kijken voor een nieuwe outfit, dus moesten we nu de knoop doorhakken voor de nieuwe naam.”

Jaarlijks kubbtornooi

“We zullen op zaterdag 18 juni na twee jaar coronapauze weer ons kubbtornooi organiseren. Hopelijk zijn er dan geen problemen meer door corona.”

De bestuursleden vinden het belangrijk dat ze hun vaste datum – de derde zaterdag van juni – kunnen behouden. Zo zitten verschillende clubs niet in elkaars vaarwater. Het tornooi vindt zoals altijd plaats op het terrein van het Don Boscocollege aan de Don Boscolaan in Kortrijk.

“We willen zoveel mogelijk recreatieve ploegen aantrekken. We werken met een systeem van verschillende reeksen – met prijzen per reeks – waardoor je zo snel mogelijk tegen je eigen niveau speelt en het zowel voor geoefende kubbers als voor beginnelingen aantrekkelijk is om deel te nemen. We kijken ook voor enkele alternatieve prijzen.”

Kubb en darts

Het kubbseizoen start na de uurwisseling eind maart en duurt tot het einde van het zomeruur eind oktober. “Dan spelen we elke dinsdag vanaf 17.30 uur op sportcentrum De Weimeersen in Rollegem. Omstreeks 18 uur beginnen we dan met een minicompetitie tussen alle aanwezige leden.”

Gedurende de winterperiode komen de clubleden op dinsdag op hetzelfde uur samen in café Palace om er dartswedstrijdjes te spelen.

De club telt momenteel zo’n 35 leden. Een vaste kern van zo’n 15 leden komt elke dinsdag. Elk jaar is er een clubkampioenschap in augustus en een souper waar de winnaar van de dinsdagcompetitie, de winnaar van het kampioenschap en het lid met de meeste aanwezigheden in de bloemetjes gezet worden.

Het bestuur werd onlangs met twee personen versterkt. Dat verlicht het werk voor ieder bestuurslid. Ieder heeft zijn taken. De nieuwe bestuursleden zijn Annelies Ottevaere uit Rollegem die bezig is met een nieuw logo en verantwoordelijk is voor activiteiten en Danny Gylain uit Stasegem die verantwoordelijk is voor tornooien.

Ploegen voor het kubbtornooi bestaan uit minstens drie en maximum zes personen. Inschrijven voor het kubbtornooi van 18 juni kan bij kevin.deloose@telenet.be met vermelding van de ploegnaam. Dan zullen verdere instructies gegeven worden. De deelnameprijs per ploeg bedraagt 25 euro, daar is ook een aperitiefbordje inbegrepen.

Ook wie wil lid worden, of eerst enkele keren wil proberen kan via dat mailadres contact opnemen. (Els Deleu)