Roger Vercant kaartkampioen bij Samana

Tijdens de traditionele nieuwjaarsviering van Samana Otegem werd ook de kaartkampioen 2022 gehuldigd. De titel ging naar Roger Vercant die het haalde voor Rudy Christiaens, Ignace Vanhoucke en Luc Demeurie. Men start het nieuwe kaartseizoen op donderdag 26 januari om 14 uur in zaal Ter Kleite in Otegem. Nieuwe kaarters zijn er zeker welkom. Maandelijks is er een kaarting, behalve in juli en december. Wie meer info wil over de kaartingen of over Samana, kan contact opnemen met voorzitter Christiane Vandeputte (056 77 43 78) of kaartverantwoordelijke Jozef Denijs (056 77 48 02). (GJZ/foto GJZ)