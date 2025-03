Roeselare herverdeelt materialen uit tijdelijke kantoren onder verenigingen en scholen

Enkele maanden geleden opende Roeselare de deuren van het duurzaamste stadhuis. Nu nodigt de Stad lokale verenigingen en scholen uit om herbruikbaar materiaal op te halen uit de tijdelijke kantoren. Het is de tweede keer dat Roeselare zo’n initiatief organiseert. Het benadrukt nog maar eens de inzet van de Stad voor duurzaamheid en circulaire economie.

“Na drie jaar slopen, bouwen en renoveren is het vernieuwde stadhuis van Roeselare sinds september 2024 officieel open. Het imposante gebouw combineert moderne architectuur met erfgoed, toegankelijkheid en bovenal duurzaamheid. Het stadhuis is een open huis voor alle inwoners van Roeselare en een opvallend herkenningspunt in het hart van de stad”, vertelt schepen Nathalie Muylle.

Bij de sloop en de bouw werd maximaal ingezet op circulaire economie. Maar liefst 99,5 % van de materialen uit de gesloopte gebouwen vond een nieuwe bestemming of werd gerecycleerd, onder meer via lokale scholen en verenigingen. Zelfs het puin kreeg een tweede leven en werd grotendeels per boot afgevoerd.

Oproep aan verenigingen en scholen

Nu de tijdelijke kantoren zijn opgeruimd, krijgen verenigingen en scholen opnieuw de kans om overgebleven materialen gratis van de Stad over te nemen. Dat past binnen de brede visie van Roeselare om restmateriaal een tweede kans te geven en duurzaam ruimtegebruik te stimuleren.

“Door materialen opnieuw te verdelen, zorgen we niet alleen voor minder afval, maar geven we ook lokale organisaties extra ondersteuning. Duurzaamheid gaat verder dan een energiezuinig gebouw – het zit in alle keuzes die we maken, ook na de opening van het nieuwe stadhuis”, aldus Nathalie Muylle nog.

Nu het stadhuis volledig operationeel is, biedt de Stad overgebleven materialen uit de tijdelijke kantoren aan lokale verenigingen en scholen aan. Het gaat onder andere om meubilair, kantoormaterialen en andere bruikbare items die niet mee konden verhuizen naar het nieuwe stadhuis of andere stadsgebouwen. De Stad contacteerde verenigingen en scholen. Geïnteresseerden kunnen materialen ophalen eind maart, en dat voor hun eigen werking.