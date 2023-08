Roesbrugge kampioen bij Veurne Ambacht

Het Koninklijk Schuttersverbond Veurne Ambacht organiseerde op zondag 30 juli het ploegenkampioenschap op de terreinen van schuttersgilde Willem Tell Lo. Twaalf ploegen, in totaal 46 schutters, namen deel.

Willem Tell Lo en Roesbrugge schoten elk 7 punten bijeen en moesten in een onderling duel uitvechten wie uiteindelijk zou winnen. In de bekamping schoot Lo 3 punten en Roesbrugge 5 punten en zo behaalde de schuttersgilde uit Roesbrugge de overwinning. De winnende ploeg bestond uit Jordy Barbier, Lorenzo Rousseeuw, Arne Houwen, Filip Rappelet en Kjaltan Deroo. Ze kregen elk een trofee met een geldprijs erbovenop.

De tweede plaats was dus voor Lo met 7 punten. Houtem eindige derde met 4 punten. Staden pakte de vierde plaats met 3 punten. Stavele en Ieper St. Sebastiaan met elk 2 punten op een gedeelde vijfde plaats. Ook de top vijf ontving een geldprijs. Na de schieting volgde nog een receptie. (KVCL)