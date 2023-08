Roel Somers keurt rottweilers voor National Belgian Club: “Die hond is van oudsher een mensenvriend”

De National Belgian Rottweiler Club (NBRC) kreeg aan sporthal De Strooien Hane in Loppem een 80-tal rottweilers uit binnen- en buitenland op de afspraak. Clubsecretaris en Loppemnaar Roel Somers leidde met de Oekraïense keurmeester mee de keuringsdag in goede banen. De rasvereniging deelt haar jarenlange kennis over gezondheid en africhting, met zowel fokkers als eigenaars in België.

Roel Somers uit Loppem, medeoprichter van de National Belgian Rottweiler Club (NBRC), helpt met die gewaardeerde rasvereniging mee een misverstand de wereld uit. De rottweiler is geen weinig sympathiek of zelfs agressief hondenras, de dieren worden opvliegend gemaakt.

Kennis doorgeven

Vroeger was de rottweiler lang populair als waakhond, ook bij eigenaars die de honden agressief lieten begaan of zelfs zo africhten. Gespierd gebouwd zijn ze wel, “maar als je ze zo jong mogelijk laat wennen aan mensen in een sociale omgeving, zijn ze best trouwe, volgzame gezinshonden met een aanhankelijk karakter. Mijn ouders hadden thuis Duitse herders, terwijl ikzelf zo’n jaar of twintig de gemiddeld meer rustige rottweiler verkoos. Dit ras dat historisch afkomstig is van het Duitse stadje Rottweil, is nog altijd een loyale en aanhankelijke waak-, speur- en reddingshond.”

“Een rottweiler moet je consequent opvoeden en trainen” – Roel Somers

Tijdens shows en africhtingen leerde Roel Eddy Dewolf, de voorzitter van NBRC, kennen. Gepassioneerd verdiepte hij zich in de kennis van het Duits ras, en besliste in 2016 om met Eddy een Belgische vereniging voor de rottweiler op te richten. De NBRC wil rottweiler-liefhebbers samenbrengen, en zo alle opgebouwde kennis doorgeven.

Twee shows per jaar

De rottweiler is van oudsher een dienstbare mensenvriend, maar tegelijk ook een middelgrote, krachtige hond die consequent opgevoed en getraind moet worden. De club ondersteunt daarin ook beginnende eigenaars met raad en daad. De NBRC helpt mee het ras te fokken met de juiste bouw en het juiste karakter én sociale vaardigheden. Daarbij zijn er richtlijnen over gezondheid en keuringsdagen zoals de show in Loppem. “Rottweilers hebben een stevig karakter, dus is het belangrijk om de ouderdieren te kennen. Regelmatig organiseert onze vzw activiteiten waarbij alle facetten van het ras aan bod komen. Per jaar organiseren we twee shows zoals deze in Loppem, waarop honden uit binnen- en buitenland uitgebreid gekeurd worden op huw bouw en beweging. Ook komen we bijeen voor karaktertesten, werkproeven en africhtingswedstrijden. Er zijn ook gewoon hondenwandelingen die dan weer voor de baasjes sociaal gezellig zijn”, somt Roel op.

Familiehond

Tijdens de showdag in Loppem werden honden van baasjes uit onder meer Zuid-Frankrijk en Engeland gekeurd door de Oekraïense keurmeester Maria Dubovenko.

In Oekraïne zijn rottweilers nog altijd populaire werk- en familiehonden, loyaal en aanhankelijk. Fokken gebeurt ook vaak met buitenlandse ouderdieren om het ras gezond te houden. De Belgian Rottweiler Club helpt in een amicale sfeer al wie de bewezen trouwe werkkracht van dit hondenras koestert. Dankzij de ervaring van internationale contacten tot nabij het Zwarte Woud, in het geboortedorp Rottweil. (Hendrik Verplancke)