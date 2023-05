Rode Kruis Tielt blaast 95 kaarsjes uit

Zondag vierde het Rode Kruis van Tielt in De Post in de Beernegemstraat feest naar aanleiding van de 95ste verjaardag. Samen met de vrijwilligers werd het glas geheven op 95 jaar Rode Kruis, terwijl ook twee nieuwe dienstvoertuigen voorgesteld werden.

Naast een presentatie van onder andere de realisaties en lopende projecten van de verschillende diensten, werden ook enkele trouwe vrijwilligers gehuldigd voor hun lange staat van dienst binnen de lokale afdeling. Nog tijdens de viering konden de vrijwilligers kennis maken met vernieuwde wagenpark. Zo werd het nieuwe interventievoertuig van de Hulpdienst voorgesteld, dat alle nodige materiaal voor de uitbouw van een preventieve hulppost omvat. Anderzijds werd recent ook een nieuwe ziekenwagen in dienst genomen, die wordt ingezet in het 112-circuit. Het toeval wil dat de nieuwe ziekenwagen op het moment van de foto uitgerukt was voor een interventie.