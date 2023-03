Rode Kruis reikt brevetten uit

Op een late nieuwjaarsreceptie zijn vorige zaterdag de brevetten uitgereikt aan diegenen die met succes vorig jaar een opleiding bij het Rode Kruis in Zwevegem hebben gevolgd.

Eerst had voorzitter Geert Vancauwenberghe dankwoorden voor ‘zijn’ vrijwilligers. “Vorig jaar kwamen we 78 keer naar buiten voor een preventieve dienst, goed voor 2.522 uren inzet. Tweemaal werden we gevraagd in het kader van een medisch interventieplan, en er waren 34 opleidingen. Ten slotte werden 16 bloedcollectes georganiseerd, goed voor zo’n 1.000 donoren. Dit verdient een grote dankuwel aan allen die hieraan hebben meegewerkt”, klonk het.

Daarna werden de brevetten uitgereikt. “Een cursist volgde enkel de basiscursus EHBO, de anderen volgden zowel deze cursus als de vervolgcursus Helper. De cursussen omvatten telkens 12 uur, dus volgden de meeste cursisten 24 uur les bij Rode Kruis-Zwevegem”, zei Elien Derycke, tot voor kort verantwoordelijke voor de opleidingen.

Brent Vandenbossche (V.O.) volgde met succes de basiscursus EHBO. Bart De Doncker, Marie Decaluwe, Eline Dejonckere, Laura Dubus, Ellen Gesquière, Charlotte Monteyne en Yscha Vertellen kwamen hun beide brevetten ophalen. Nathalie Bourgois, Louise Dekyvere en Jessie Dhondt waren verontschuldigd. (GJZ)