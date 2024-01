Rode Kruis Oostrozebeke zet cursisten in het zonnetje

Naar aanleiding van de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van de plaatselijke afdeling van het Rode Kruis werden niet alleen enkele verdienstelijke leden in de bloemetjes gezet, maar werden ook de brevetten uitgereikt aan de cursisten die in het najaar 2023 een cursus EHBO volgden en die met succes wisten te beëindigen.

Het mag gezegd dat de Oostrozebeekse afdeling van het Rode Kruis een dynamische afdeling is die onder andere heel mooi werk verrichte tijdens de coronaperiode. Ook bij elke sportieve activiteit op de gemeente zijn mensen van de lokale afdeling aanwezig om bij te springen wanneer de nood het grootst is. Alleen is de afdeling voortdurend op zoek naar versterking.

Na het beëindigen van een cursus zien sommige geslaagde cursisten het zitten om actief lid te worden van de afdeling. Ook dit keer was dit het geval. Woordvoerder Chelsy Vervelghe wist te vertellen dat twee cursisten een lidmaatschap best zien zitten. Na het welkomstwoordje van voorzitter Peter De Smedt werd overgegaan tot de huldiging van enkele verdienstelijke leden.

Zo was er een onderscheiding voor Lydia Verheye die er 35 jaar actieve dienst heeft opzitten en ook Luc Biebouw mag terug kijken op 15 jaar dienst bij de afdeling. Vermelden we ten slotte nog even de namen van de geslaagde cursisten: Sven Claerhout, Glenna De Cabooter, Johan De Clercq, Jolien De Ketelaere, Lucas Decock, Jens Demol, Marthe Dermaut, Lindsay Monteyne, Jacques Spiessens, Jolien Vandesompele, Emma Vankeirsbulck en Marijn Van tieghem. Op de foto zien we de geslaagde cursisten en gehuldigden samen met het bestuur.

(CLY)