Rode Kruis Meulebeke viert eiken jubileum

De Meulebeekse Rode Kruis-afdeling is klaar om een heerlijk feestjaar in te stappen. Alles start op 20 april, met de veertiendaagse van het Rode Kruis. Daarna is er, naar aanleiding van het 80-jarig bestaan van de afdeling, een overzichtstentoonstelling in de bib en volgt een officiële ontvangst, waarna de leden aan de feestdis plaatsnemen. Drukke tijden voor voorzitter Annick Duyck en haar bestuursploeg.

“Alles start voor ons op 20 april, met het officiële startschot van de Rode Kruis veertiendaagse”, aldus Annick Duyck. “De vertrouwde sticker die al sinds 1961 verkocht werd en vanaf 1983 stripfiguren als eye-catcher kreeg, wordt nu vervangen door een Rode Kruispleister. De Smurfen blijven van de partij. Het is een historische verandering, en dat op de 50ste verjaardag van het Rode Kruis Vlaanderen als organisatie. De prijs van de pleister bedraagt 10 euro per stuk. Op het eerste zicht ziet de pleisterverpakking er hetzelfde uit als de vroegere sticker. Binnenin zit er één langwerpige pleister die op maat kan geknipt worden. De opbrengst gaat nog altijd naar onze lokale werking. We investeren in de aankoop van materialen, interventiekledij, materiaal voor eerste-hulpopleidingen en hulpposten, enzovoort.”

Eric De Deyne (68), ondervoorzitter en lid van het Rode Kruis Meulebeke sinds 1971, pikt in: “We veranderen wel niks aan de aanpak. We verkopen de pleisters op de parkings van enkele grootwarenhuizen. Er zijn ook middenstanders die hun zaak als verkooppunt aangeboden hebben. Verder ontvangen de inwoners van Meulebeke een brief waarin hen gevraagd wordt een pleistersticker te kopen. Bij dit alles krijg ik de steun van collega Willy Devlieghe en Petra Desmet. Petra neemt ook de opleiding van vrijwilligers voor haar rekening.”

Nieuwe krachten

“Er is een tekort aan nieuwe krachten. Ons team telt een twintigtal leden, maar dat kan beter. Vlaanderen heeft zo’n 200 afdelingen. De vrijwilligers worden opgeleid voor belangrijke hulpactiviteiten; ook het aanleren van eerste hulp aan kinderen en volwassenen behoort tot hun takenpakket. Verder zijn zij een belangrijke hulp bij de bloedinzamelingen die we hier organiseren.”

“De eerstvolgende bloedinzamelingen zijn op dinsdag 4 juli en op dinsdag 3 oktober. Die vinden plaats in de polyvalente zaal van het OC Vondel, telkens van 16.30 tot 20.30 uur. Iedereen kan zich inschrijven op donorportaal.rodekruis.be of een afspraak maken op het gratis nummer 088 777 00. Iedereen ontvangt een drankje, er is in kinderopvang voorzien.”

“Na de pleisteractie is het dan tijd voor het grote werk: het organiseren van ons eiken jubileum. Onze afdeling zag het levenslicht in volle oorlogsjaren om het oorlogsleed bij de bevolking zoveel mogelijk te verzachten. Het bestuur werd in 1943 geleid door Christiana Goethals. Langs deze weg doe ik graag een oproep tot al wie nog lid of vrijwilliger geweest is van het Rode Kruis Meulebeke en die nog foto- of tekstmateriaal heeft: breng ons hiervan op de hoogte, op 0474 94 08 93. Alles wordt in perfecte staat teruggegeven.”