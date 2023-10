Rode Kruis met kaas- en wijnavond

Het Oostrozebeekse Rode Kruis is op plaatselijke evenementen present om in te springen waar nodig. Het is een goed draaiende vereniging die uitgerust is met de beste materialen en goed geschoolde medewerkers. Maar dat alles kost veel geld. Daarom organiseert het op zaterdag 28 oktober vanaf 18 uur in oc Mandelroos een kaas- en wijnavond. Deelname kost 25 euro voor kaas à volonté en een consumptie. Er is een vleesschotel voorzien voor niet-kaaseters. Inschrijven kan tot 20 oktober via BE16 0015 1899 8374 met de vermelding van het aantal personen, aantal kaasschotels en aantal vleesschotels. “Met de opbrengst zijn we van plan om nieuwe communicatie-apparatuur aan te kopen en ander medisch materiaal voor de ziekenwagen”, aldus voorzitter Peter De Smet. (CLY)