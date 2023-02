Rode Kruis Kuurne reikt diploma’s uit tijdens nieuwjaarsreceptie

De Rode Kruisafdeling van Kuurne heeft tijdens de nieuwjaarsreceptie enkele mensen in de bloemetjes gezet.

Ann Deryckere, Annelies Malysse, Luna Paeme, Femke Segaert, Eline Vanacker en Gaulthier Verbeke ontvingen het getuigschrift ‘Eerste Hulp’ en ‘Helper’. De vrouwelijke cursisten die hun brevet haalden, traden toe tot het Rode Kruis.

Slaagden ook in hun opleiding: Wendy Verbeke, als ongevalsimulant, Sybren Vanneste en Loritano Wylin als lesgever Eerste Hulp, Virginie Delatter en Romina Caenepeel als ambulancier ‘112’ Dringende Geneeskundige Hulp, en Marijke Misplon als Lesgever Eerste Hulp bij psychische problemen.

Drie vrijwilligers kregen van Kaat Debaveye, provinciaal voorzitter van het Rode Kruis West-Vlaanderen, een onderscheiding voor hun belangeloze inzet: Geoffrey Lagaisse kreeg een zilveren medaille voor tien jaar inzet, en Jens Messely en Roel Labat de eerste zilveren baret voor vijftien jaar inzet.

Op 7 maart begint een nieuwe cursus Eerste Hulp/Helper. Inschrijven kan via www.act.rodekruis.be, trefwoord ‘Kuurne’ of via mail vorming@kuurne.rodekruis.be. (BRU)