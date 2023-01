Rode Kruis-icoon Hubert Beuselinck herdacht in Bredene met schilderij

Op zaterdag 14 januari werd in de lokalen van het Rode Kruis een schilderij van voormalig voorzitter Hubert Beuselinck, die 5 jaar geleden overleed, onthuld. Het kunstwerk van de hand van Bredenaar Fernand Schreus krijgt straks een ereplaats ten huize Beuselinck. “Ik was echt ontroerd toen ik van het bestaan van het schilderij hoorde”, gaf zijn weduwe Rita Everaert na afloop van een korte plechtigheid aan.

Vijf jaar geleden moest het Rode Kruis Bredene afscheid nemen van zijn voorzitter Hubert Beuselinck, die na een verbeten strijd met een slepende ziekte in 2018 uiteindelijk de handdoek moest werpen.

“Hubert was een gedreven voorzitter, die tot op het einde van zijn leven bleef strijden voor zijn afdeling en de idealen van het Rode Kruis. Ik herinner me nog hoe hij, toen al gekluisterd aan een rolstoel, toch bij de lancering van de nieuwe stickeractie op het strand wilde zijn. Altijd weer, tot zijn laatste dag, stond hij op de barricaden voor ‘zijn’ Rode Kruis Bredene dat -niet toevallig- een van de meest dynamische van de regio is”, haalde burgemeester Steve Vandenberghe zich voor de geest.

Dienstencentrum

Het deed het gemeentebestuur, kort na Beuselincks overlijden in 2018, besluiten om het dienstencentrum, vandaag onderkomen voor 30 verenigingen, tot gemeenschapscentrum Hubert Beuselinck om te dopen.

Voor plaatselijk kunstenaar Fernand Schreus was het dan weer de aanleiding om een portret van de betreurde Rode Kruisvoorzitter te schilderen. Een schilderij dat met goedkeuring van de lokale afdeling zaterdag werd overhandigd aan de zichtbaar geëmotioneerde weduwe van Hubert.

Rita Everaert haalde zaterdag voor de vele vrienden en sympathisanten van Hubert en het Rode Kruis, die waren opgedaagd in het gemeenschapscentrum, herinneringen aan haar veel te vroeg overleden man op. “Denk maar aan het ongeval met de Herald of Free Enterprise, waar hij maandenlang hulpverlener was. Of het drama tijdens de airshow op de Oostendse luchthaven, waar een Rode Kruisvrijwilliger het leven liet. Iets wat Hubert levenslang bijgebleven is.

Dankbaar

Voor zijn vrijwilligers was hij steevast streng, maar altijd uit een grote bekommernis voor mensen, die hulp nodig hadden. Het Rode Kruis was zijn leven, van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat. Hij was het hart en ziel van het Rode Kruis, tot ver buiten de gemeentegrenzen.”

Rita was dan ook erg dankbaar toen het gemeentebestuur besloot het dienstencentrum de naam van haar man te geven. “En ook de lokale Rode Kruisvrijwilligers verdienen mijn en ieders dank omdat ze zich, vaak in moeilijke omstandigheden, blijven inzetten voor de gemeenschap.”

Taken overdragen

Johan Lambersy, jarenlange vriend van Hubert en al net zo lang pr van het Rode Kruis Bredene, gaf aan dat gedreven nieuwe vrijwilligers vinden steeds moeilijker wordt. “Bij het Rode Kruis geldt statutair een maximum leeftijd voor wie deel wil uitmaken van een lokaal bestuur. Die einddatum komt er binnenkort aan voor mij, wat betekent dat ik met pijn in het hart mijn taken zal moeten overdragen. Ook onze econoom Liesbeth Vercnocke wacht dit jaar eenzelfde lot. Het zal dus zaak worden om nieuwe mensen aan te trekken. Maar dat blijkt een uiterst lastige opdracht…”

(MM)